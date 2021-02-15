Dolar 7'in altını gördü! ABD'li dev banka Morgan Stanley'dan dolar/TL tahmini!

Piyasalarda 6 ay sonra bir ilk yaşandı... Dolar 7 TL'nin altını gördü. Öte yandan kısa bir önce doların 7 TL'ye gerileyeceği tahmininde bulunan ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/TL kuru ile ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Dev banka doların, TL karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini öngörüyor.

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Dolar kuru uzun bir aradan sonra 7 Türk Lirası'nın altını gördü. Bu seviye en son 6 ay önce görülmüştü. Dolarda güncel durum bu şekildeyken, dünyanın önde gelen yatırım bankaları arasında yer alan Morgan Stanley, TL’nin dolar karşısında alacağı yeni pozisyon ile ilgili hazırlanan çok önemli raporu kamuoyuna duyurdu. Morgan Stanley'in Türkiye ile ilgili hazırladığı kapsamlı raporda, Kasım ayında ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrasında banka tarafından doların 7 TL'ye gerileyeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığının belirdiği kaydedildi.

Morgan Stanley uzmanları, enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda da sürmesini ve Nisan'da yüzde 15,8'e çıktıktan sonra gerilemesinin beklediklerini belirttiler. Morgan Stanley, enflasyondaki bozulma nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 baz puan daha faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulundu. Raporda, faiz artırımının Merkez Bankası'nın şubat değil mart toplantısında gerçekleşebileceği belirtildi. Morgan Stanley, 100 baz puanlık olası bir faiz artırımının TL'nin daha da değerlenmesini sağlayacağını kaydetti.

“Faiz artırımından kaçınmak için olanak sağlıyor''

Bununla birlikte uluslararası yatırım kategorizasyonunda Türkiye ile ayın klasmanda yer alan Rusya, Güney Afrika ve Brezilya'da faizlerin negatifte bulunduğu ve bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, faiz artırımından kaçınmak için alan sağladığı da ifade edildi.

Morgan Stanley, önümüzdeki döneme dair belirsiz olan noktalardan birinin, enflasyonun Nisan'da zirve yapması sonrasında Merkez Bankası'nın erken davranarak faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı olduğunu da vurguladı.