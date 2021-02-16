Chelsea, Newcastle United'ın işini ilk yarıda bitirdi

İngiltere Premier Ligi'nde üst sıraları kovalayan Chelsea, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Newcastle United'ı 2-0 yendi, 4'te 4 yaptı.

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Maçın kilit anlarından biri 20. dakikada yaşandı. Tammy Abraham'ın sakatlığının ardından Oliver Giroud oyuna girdi. Giroud, 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Oliver Giroud, Premier League kariyerinde 100. kez oyuna sonradan girerken; bu rakama ulaşan 17. futbolcu oldu.

Sonradan girdikten sonra 21. golünü atan Olivier Giroud, İngiltere Ligi tarihinde 24 gol atan Jermain Defoe’nun ardından, maça sonradan girip en fazla gol bulan 2. oyuncu oldu.

8 dakika sonra sahneye Timo Werner çıktı. Takımının ikinci golünü kaydeden Alman oyuncu, bu sezon Maviler formasıyla 5 gol kaydetti 5 de asist yaptı. Ancak Werner, 7 Kasım'daki Sheffield United maçından bu yana 1,001 dakika sonra ligde golle tanıştı.

Chelsea, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken; iki takımın da 2. yarıdaki çabası sonuç vermedi ve Thomas Tuchel'in ekibi sahadan galip ayrıldı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Chelsea, puanını 42 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Newcastel United ise 25 puanda ve küme düşme hattının bir basamak üstünde kaldı.