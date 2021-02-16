BIST 1.570
DOLAR 6,91
EURO 8,40
ALTIN 405,66
HABER /  YEREL

Adana polisi evleri tek tek gezip kapılarını çaldı bu uyarıyı yaptı

İhlas Haber Ajansı

Adana polisi yeni tip korona virüs ile başlatılan Eğitim Bilişim Ağı'nı kullanan öğrencilerin velilerine gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabiliriz" mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) eğitim gören öğrenci velilerine “Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabiliriz” SMS’i atıldığını bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine vatandaşların dolandırılmaması için evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çaldı. Dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunulup, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Velilerin cep telefonlarına Bakanlığa aitmiş gibi görünen ve ‘ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu’ şeklinde sahte tablet başvuru siteleri oluşturularak iletişim bilgisi ve kişisel veri toplayan sitelere itibar edilmemesi konusunda uyaran ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda 444 0 632 numaralı telefonu arayarak bildirilmesini istedi.
Bir veli kendisine de bu SMS’ten geldiğini ancak itibar etmediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de 'elmas' sistemi! İngilizlerden alıntı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Köy okulunun fedakar öğretmeni
İzmir Karaburun'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Şevki Sözen kimdir aslen nereli Müge Anlı'daki Şevki Hoca yaşı kaç?
Korona geçirmiş ailenin akciğer tomografilerini inceleyen Profesör Özkaya'dan şok açıklama
Filyasyonda yeni dönem! Mutant virüs tehlikesi, algoritmaları değiştirdi
MHK'de şaşırtan gerçek! 20 yıldır aynı isimler
12 saatte evsiz kalmıştı! İki yıl içinde milyoner oldu
Gara'da Özel Kuvvetler tesisleri! Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon
Yorumlar