Fenerbahçe'de 'elmas' sistemi! İngilizlerden alıntı

Fenerbahçe'de herkesin merak ettiği 'Pelkas, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci aynı anda bu takımda nasıl oynar?' sorusunun cevabı belli oldu. Erol Bulut, elmas dizilişi için harekete geçti.

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Fenerbahçe, devre arası transferinde çok önemli iki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Arsenal'den dünyaca ünlü Mesut Özil, Başakşehir'den ise son yılların çıkış yapan oyuncusu İrfan Can Kahveci alındı. Bu transferlerin ardından taraftarın kafasında "Gustavo, Ozan, Pelkas, Mert ve Sosa gibi oyuncular varken Bulut, yeni yıldızları nasıl oynatacak?" sorusu oluştu.

Elmas sistemi

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Erol Bulut'un, orta alanda tüm yıldızlarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, yıldızları aynı anda sahaya koyabilmek için İngilizler'in 'Diamond' (Elmas) dedikleri 4-4-2 düzenine geçmeyi planladığı bildirildi. Bulut bu düzende Pelkas, Mesut ve İrfan'ı sahaya sürebilecek. Gustavo ve Ozan da takımın savunma sıkıntılarını ortadan kaldıracak.

Luiz Gustavo tek başına

Elmas düzeninde savunmanın önünde sadece Luiz Gustavo yer alacak. Onun önündeki ikili Ozan ve İrfan olacak. İleri uçtaki golcülerin arkasında 10 numara Mesut, iki forvetten biri ise Pelkas olacak.

Böylece Fenerbahçe orta alandaki yıldızlarının yeteneklerinden maksimum seviyede faydalanabilecek. Tecrübeli teknik adam, sakatların iyileşmesinin ardından bu sistemi hayata geçirecek.