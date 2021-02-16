Gara'da Özel Kuvvetler tesisleri! Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

TSK'nın sınırdan 35 kilometre içerideki Gara bölgesine gerçekleştirdiği operasyon sonrası 'nokta' operasyonların artacağı belirtildi. Gara'da olduğu gibi diğer bölgelerde de terörist topluluklarına izin verilmeyecek. Terörist grubun tespiti halinde nokta operasyonlar için düğmeye basılacak.

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İstihbari bilgiler ışığında, hava akınlarının da ağırlıkta olacağı “derin harekat”lar icra edilecek. Ankara-Bağdat-Erbil üçgeninde görüşmelerin devam etmesi ve Irak’taki terör kamplarına yönelik yeni operasyonların da bahar aylarıyla birlikte sürmesi bekleniyor.

İki noktada kalıcı üs

TSK’nın Gara’ya yaptığı operasyon, diğer Pençe harekatlarından bir yönü ile ayrıldı. Milliyet'in haberine göre; Haftanin ve Hakurk’ta yapılan operasyonlarda kalıcı üsler kurulurken, Gara’da tespit edilen teröristlerin imha edilmesiyle, birlikler kışlalarına döndü. Ancak yapılan operasyonla terör örgütü PKK’nın Gara’da uzun süredir yaptığı yığınak ve altyapı çalışmasına büyük darbe vuruldu.

"Nokta" operasyonların sayıları artıyor

TSK’nın bundan sonra da Irak’ın derinliklerindeki bölgelere “nokta” operasyon sayısını artıracağı değerlendiriliyor. Son iki yılda yapılan operasyonlarda, Haftanin ve Hakurk’tan kaçan örgüt mensuplarının Gara’ya çekilmesi ve burada terörist yoğunluğunun belirlenmesi, Gara operasyonun yapılmasında etkili oldu. Bu kapsamda, Gara’da olduğu gibi, diğer bölgelerde de, terörist topluluğunun tespit edilmesi üzerine, yine nokta operasyon için düğmeye basılacak.

Ankara-Bağdat-Erbil üçgeninde görüşmelerin devam etmesi ve Irak’taki terör kamplarına yönelik operasyonların özellikle bahar aylarıyla birlikte sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şartların uygun olmasıyla Mehmetçiğin üsler kurarak, kalıcı olacağı ifade ediliyor.

Özel Kuvvetler'den Gara'da tesis

Gara’ya yapılan operasyonun hazırlıkları aylar sürerken, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde, Gara alanındaki araziye benzer model araziler ve tesisler yapıldı. Bordo bereliler bu model üzerinde yoğun bir eğitim faaliyeti geçirdi. Orgeneral Güler de, “Özel kuvvetlerimiz, yapmış olduğu bu eğitimin faydasını burada bizzat görmüştür” dedi. Yeni yapılacak olası nokta operasyonlar için de bu yönde çalışmalar devam edecek