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Marcao ve Onyekuru'nun çabası Florya'da duvara asılacak

Galatasaray'da Kasımpaşa maçına damga vuran, Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını temizlediği o karenin Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılmasına karar verildi.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında son dakikalarda Mohamed'in penaltıdan attığı golle galip geldiği maçta, Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi mücadeleye damga vurdu.

Marcao ve Onyekuru’nun çamur içindeki penaltı noktasını temizlediği kare, Galatasaray’da ‘kazanma hırsı, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme’nin simgesi oldu.

Yönetim, 23. şampiyonluk yolunda tüm futbolculara ışık olması için o anların fotoğrafını Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asma kararı aldı.

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