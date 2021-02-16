MHK'de şaşırtan gerçek! 20 yıldır aynı isimler

2000 yılından bu yana 14 kez değişen MHK'de tam 10 başkan görev aldı. Yusuf Namoğlu 3, Zekeriya Alp ve Sabri Çelik 2 kez başkanlık görevi yaptı. Hikmet Öksüzoğlu, Ünsal Çimen, Metin Tokat, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Alican Lakot, 4 yönetimde yer aldı.

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Müthiş bir zirve yarışı yaşanan Süper Lig'de bitime tam 16 hafta kaldı. Spor camiası çekişmeli şampiyonluk yarışında hakemlerin önemli faktör olacağını dile getiriyor. Akşam'ın aktardığı habere göre; 2000 yılından bu yana tam 14 kez Merkez Hakem Kurulunun başkanlık koltuğu değişti. Bu koltuğa tam 10 farklı isim oturdu. Bu dönemde Yusuf Namoğlu 3, Zekeriya Alp ve Sabri Çelik 2 kez başkanlık görevi yaptı.

Üyelikten başkan olan var

2 kez başkanlık koltuğuna oturan Sabri Çelik, 2 kez de yönetim kurulu üyesi olarak MHK'de görev yaptı. 1 kez başkan olan Oğuz Sarvan da iki farklı yönetimde yer aldı. Şu an MHK Başkanı olan Serdar Tatlı da 2 farklı yönetimde üye olarak görev aldı. Bu dönemde başkanlık yapan Mustafa Çulcu da 1 yönetimde yer aldı. 2000'den bu yana MHK yönetimlerinde tek kadın üye ise Lale Orta oldu.

Birden fazla görev aldılar

MHK, başkan hariç 8 üyeden oluşur. 2000 yılından bu yana tam 28 isim birden fazla yönetimde görev aldı. Hikmet Öksüzoğlu, Ünsal Çimen, Metin Tokat, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Alican Lakot 4 yönetimde yer aldı. 3 yönetimde yer alan isimler ise Erol Ersoy, Yüksel Okçuoğlu, Mahmut Çetiner, Mevlüt Güzel, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu ve Bedri Dölkeleş. 15 isim ise 2 farklı yönetimde aldı. 37 isim ise Merkez Hakem Kurulu listesinde bir kez görev yaptı.



