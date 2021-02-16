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12 saatte evsiz kalmıştı! İki yıl içinde milyoner oldu

Demirören Haber Ajansı

ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Branden Condy, çocuk yaşlarda annesinin işinin kaybetmesiyle evsiz kaldıklarını, ancak 2 yıl içinde sosyal medya sayesinde milyoner olduğunu açıkladı.

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ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Branden Condy, çocuklukta annesinin işsiz kalması sonucu evsiz kaldıklarını, birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldığını ancak sosyal medya sayesinde 2 yıl içinde milyoner olduğunu açıkladı. Yerel medyaya konuşan Condy, yaşadığı zor günleri ve sosyal medya uygulaması Instagram sayesinde nasıl milyoner olduğunu anlattı.

Condy, annesinin işini kaybetmesi sonucu 12 saat içerisinde evden çıkarılmalarının söylendiğini ifade ederek, “Annem faturaları ödemek ve masaya yiyecek koyabilmek için uzun saatler çalışırken sık sık evde yalnız kalıyordum. Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu. Annem işini kaybettiğinde bizden 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamız istendi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık” dedi.


Aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazanıyor
Gençken kazandığı parayı biriktirdiğini ifade eden Condy, bu paralarla Instagram hesabını geliştirdiğini söyledi. Condy, “Gençken kazandığım tüm parayı biriktirdim ve Instagram takipçilerimi büyütmek için çalışmaya başladım. Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım” dedi. Condy’nin şu anda Instagram’da 238 bin takipçisi bulunuyor ve aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazandığı belirtiliyor.

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