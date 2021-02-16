Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gara çıkışı: Devlet yıllarca neden bekledi, bu çıkışı neden şimdi yaptılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'daki 13 şehide ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet yıllarca neden bekledi, bu çıkışı neden şimdi yaptılar?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, ayrıca "13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi" düşüncesini dile getirdi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Gara’da gerçekleştirilen askeri operasyonda 13 yurttaşın şehit edilmesine çok üzüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu’nun “Büyük bir acı yaşıyoruz, 13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

"Sorumlular bunun hesabını vermeli"

"Suudi Arabistan kralının vefatının ardından bile yas ilan edilmişti." hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bunun için neden yas ilan edilmiyor? Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? Şimdi bu çıkışı neden yaptılar? Sorumlular bunun hesabını vermeli” diye konuştu.

"Müjde Gara operasyonu muydu?"

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin edindiği bilgilere göre kurmayların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta söz ettiği ancak açıklamadığı müjdenin Gara operasyonuyla ilgili olduğu iddialarını anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin devlet adamı olup olmadığı burada belli olur. Rahmetli Bülent Ecevit, Apo’nun yakalandığını ve Türkiye’ye getirileceğini Rahşan Hanıma bile söylememişti” ifadelerini kullandı.