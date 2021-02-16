Cinsel saldırı ile suçlanan polis memuru, görevden uzaklaştırıldı

HAKKARİ Valiliği, il emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun, aynı kurumda görevli sivil memura cinsel saldırı suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Hakkari Valiliği'den polis memurunun görevden uzaklaştırılması ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

''28.01.2021 günü İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli sivil memur G.A.Ü. görev yaptığı Hakkâri Polisevi'nde kaldığı odasında konakladığı sırada tanıştığı ve bir süredir arkadaşlık ettiği polis memuru E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi olmuş, konuyla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmaları ve müşteki şahsa aldırılan doktor raporu hazırlanan tahkikat dosyasına eklenerek adli makamlara sevk edilmiştir."

Evlenme kararı alınca şikayetinden vazgeçti

"Mağdur sivil memur G.A.Ü., şüpheli polis memuru E.T. ile ailelerinin de bilgisi dahilinde evlenme kararı almaları üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na 08.02.2021 günü müracaat ederek şikayetinden vazgeçmiştir. Daha sonra şüpheli polis memuru E.T.’nin evlenmeden vazgeçmesi üzerine sivil memur G.A.Ü., 10.02.2021 günü tekrar şikayetçi olduğunu bildirmiştir."

"Şüpheli polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilerek gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."