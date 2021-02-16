Galatasaray gözüne kestirdi! Belhanda'nın yerine 2 isim birden

Galatasaray'ın Younes Belhanda yerine iki 10 numarayı gündemine aldığı söylendi. Mbaye Diagne'nin sözleşmesiyle ilgili de önemli bir bilgi de paylaşıldı.

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Devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, sezon sonu için şimdiden harekete geçti. Açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Spor Müdürü Zeki Uzundurukan, Belhanda'nın yerine yeni transferin şifrelerini verdi...

Uzundurukan, "Yeni sezonda Younes Belhanda olmayacağı için Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi kafa kafaya vermiş. Başarıya aç, gelecek vadeden genç 10 numaralar için rapor hazırlıyorlar. İki 10 numara tespit etmişler. Bunlardan biri Brezilya ekibi Bragantino'dan Claudinho, diğeri ise Sırbistan'dan Spartak Subotica'nın oyun kurucusu Lazar Tufegdzic" diye konuştu.

Claudınho ve Lazar

Sırbistan B Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki Lazar Tufegdzic, bu sezon Subotica formasıyla ligde 21 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

24 yaşındaki Bragantino kaptanı Claudinho ise ligde 32 maçta 17 gol atarken, 6 asiste de imza attı.

Durukan sözlerini şöyle sürdürdü: Fatih Terim, scout şefi Emre Utkucan'la kafa kafaya vermiş ve 'Bu oyuncuların bütün maçlarını izleyelim. Sezon sonuna kadar böyle devam ederlerse transfer için girişimlere başlayalım' demiş."

Diagne'nin sözleşmesi

Mbaye Diagne, ligde kalırsa 8 milyon Euro'ya West Bromvich Albion'a gidebilecek. West Brom küme düşerse de 4 milyon Euro opsiyonu var.

Galatasaray yönetimi de Diagne'nin bu performansı devam ederse başka bir Premier Lig ekibinden teklif gelebileceğini düşünüyor. Galatasaray, Diagne'ye başka bir takım talip olur ve West Brom'un şartlarının üstüne çıkarsa o takımla pazarlık yapabilecekmiş. Yani Galatasaray, Diagne'den para kazanacak.