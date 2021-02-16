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HABER /  EĞİTİM

YÖK'ten flaş karar! Hukuk fakültelerine giriş daha da zorlaştırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık" dedi.

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Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni YÖK' olarak, Türkiye'deki hukuk eğitimine ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için 'sosyal adalet' ve 'fırsat eşitliği' ilkeleri çerçevesinde çalıştıklarını bildirdi. Eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

- "Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; 'Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı', 'Hukuk Meslekleri İcra Sınavı' ve 'Başarı Sıralaması Şartı' gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz.

- Bu kapsamda son olarak Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık.

- Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibarıyla uygulamaya girmesini kararlaştırdık.

- Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."

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