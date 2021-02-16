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Erzincan'da caddede yürürken hayatının şokunu yaşadı! Ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN’da etkili olan rüzgârın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgârın etkili olduğu esnada Roma iş merkezinden kopan tabela yoldan geçen S.A. (44) isimli kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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