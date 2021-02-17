Markette bulamayınca Gaziantep'te üretmeye başladı! Paraya para demiyor
GAZİANTEP'te markette istediği ürünü bulamayan Yavuz Toprak, başladığı üretimde paraya para demiyor.
Gaziantep'te yaşayan Yavuz Toprak, 2 yıl önce misafirlerine ikram etmek için market ve kasapları dolaşarak hindi eti aradı. Hindi eti bulamayan Yavuz Toprak, bu kez ise her yerde canlı hindi aradı.
Tüm çabalarına rağmen misafire hindi eti ikram edemeden geri gönderen Yavuz Toprak, tekrar aynı durumu yaşamamak amacıyla hindi yetiştirmeye başladı.
Yılda 700 hindiye bakan Toprak, “Bir misafir ağırlayacaktık, 3 yer gezdik hindi bulamadık, sonra dedim bu işe başlayalım. Yavru olarak aldık, çiftlik kurduk teşkilatlı bir şekilde ondan sonra başladık. Bu yıl 700 tane besledim, şu anda 200 tane kaldı” dedi.
Yaşadıkları Barak Ovası'nın kültüründe hindi etinin önemli olduğunu kaydeden Toprak, “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep, Gaziantep’te ise Barak Ovası olarak ayrı bir kültürümüz vardır, köy odalarımız vardır, bizde kışın hindi eti yenir onun için de bu işe başladık. Hem insanlara burada yardımcı oluyoruz, hem ticaretini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.