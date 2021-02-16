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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Geert Wilders hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’nın sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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