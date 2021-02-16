MHP lideri Devlet Bahçeli: Kandil'e bir şafak vakti Türk Bayrağı dikilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından Kuzey Irak Gara'da bir mağarada katledilmesine ilişkin ''Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır. Kandil'e bir şafak vakti Türk Bayrağı dikilmelidir'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

- O mağarada Türk Milletinin tamamına kurşun sıkılmıştır. Gara öncesiyle sonrası aynı olmayacak. Bu sefer ateş, yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır. Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır.

''Kandil'e bir şafak vakti Türk Bayrağı dikilmelidir''

10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı cumartesi günü tamamlanmıştır. Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir, çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.

''Hainlerin kafaları kopartılacaktır''

- PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Cumhuriyet'in 100. yılına terörü bitirerek ulaşmalıyız.

Devlet Bahçeli, "Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekili istemiyoruz. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır" derken, parti grubu alkışlarla ayağa kalktı.

''Ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır''

- Bilinmelidir ki, dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM’de kaybetmeye, TBMM’de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

''HDP'nin ipi Kandil'dedir''

- Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Yeter artık sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yokoluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir kopacağı varsa zaten kopacaktır. HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? HDP iktidar kayıpların ailelerine hesap verme konumundadır diyor. Utanmazlar. HDP PKK'nın ta kendisi aynadaki aksidir. HDP'nin ipi Kandil'dedir.

''HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır''

- Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. Ve bu HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır. Ateş bu sefer PKK'nın yanında kim varsa yakıp tutuşturacaktır.

CHP'ye seslendi

- Ya CHP'ye ne demeli? CHP yönetimine sesleniyorum; Gara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayri meşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir. Korkmayın, çekinmeyin, HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK'ya katil demek, eşkıya demek, terörist demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır.

''HDP’nin kapatılması elzemdir''

- HDP’yle hesaplaşmadan, PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır. Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP Siyasi Partiler Kanunun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir.

''Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?''

- HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek, eşkiya demek size ancak onur, şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar merak içindeyiz. Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?

''Bu AYM kime hizmet etmektedir kimin mahkemesidir?''

- Anayasa Mahkemesi'nin yerindelilik denetimi yapamayacağı bilinen yasa kuralıdır. Hak ihlalleri hep şaibeli ve hakkında soruşturma olan isimlerle ilgili verilmektedir. Can Dündar ve terörist Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını fütursuzca verirken milletin kararlarını hesaba katmadığı görülmektediri. Bu AYM kime hizmet etmektedir kimin mahkemesidir? Yurt dışında yaşayan casusun nasıl hakkı var ki ihlal edilmiş olsun? AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini fes etsin başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.

Anayasa’nın ilk dört maddesi

- Anayasa’nın ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki kimliği, kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir. Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler veya aklından geçirenler ya HDP’ye kapağı atsınlar, ya PKK’nın dağ kadrosuna katılsınlar, ya da Pensilvanya’da soluğu alsınlar."