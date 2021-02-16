Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı!

Galatasaray yönetiminin, West Bromwich Albion'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mbaye Diagne ile ilgili hayali ortaya çıktı.

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Devre arasında Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, performansıyla dikkat çekiyor. West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, "Diagne gerçek bir golcü. Üzücü olan hat-trick yapabilecekken sadece 1 golde kalması. Attığı gol aslında atılabilecek bir gol değildi." dedi.

Sabah'ın haberine göre; 13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin mudu oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, Manchester United ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi.

Diagne hayali

Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı. Geçen sezon Club Brugge'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitti.