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Kayseri'de kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 24'üncü kilometresindeki Semerkent mevkiinde meydana geldi. Bahri Yılmaz (61) yönetimindeki 61 S 2016 plakalı işçi servisi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada, sürücü Bahri Yılmaz ile birlikte işçiler Erdem B., Ragıp Hakan E., Mustafa K., Coşkun A., Mustafa İ., Barış C., Ahmet A., Bekir K. ve İsmail N. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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