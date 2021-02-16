Sadece 2 tane yapıldı! Gaziantep'te fiyatını duyan şaşkına döndü

Osmanlı döneminde savaş esnasında kullanılan dev semaverler olduğunu ifade eden Hakan Kaynar, kendi yaptığı semaverin 2 orduya yetecek büyüklükte olduğunu söyleyerek, “Görenler şaşırıyor. Tabi bakır ustaları arasında gizli bir rekabet vardır. Her usta daha büyüğünü veya daha küçüğünü nasıl yapmış bu usta demesi için yaptığı eserlerdir. Düşünün bir eseri 10 santimetre de 10 metrede yapılabiliyor. Bakırcılıkta sınır yok. Bu eserleri nasıl yaptığımızı soranlar oluyor. Bizde baba mesleği olduğu için böyle eserlere alışığız. Babamda kendi ustalık göstergesi olarak daha önce büyük bir semaver yapmıştı. Bizde bu geleneği devam ettirmek için aynı semaverin farklı boyut ve işlemesiyle yaptık." dedi.