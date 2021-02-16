Sadece 2 tane yapıldı! Gaziantep'te fiyatını duyan şaşkına döndü
GAZİANTEP'te bakır ustası Hakan Kaynar'ın yaptığı dev semaverin fiyatı dudak uçuklattı.
Gaziantep’te 25 yıldır bakırcılık mesleğini sürdüren Hakan Kaynar, ustalık eseri olarak yaklaşık 7 ayda 180 santimetrelik dev semaver yaptı.
Dev semaverin kullanılabilir halde olduğunu belirten bakır ustası Hakan Kaynar, “Dev eser yapma geleneği Gaziantep’te diğer kuşaklara aktarılması için devam ettiriliyor. Tamamıyla el işi olan ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Az bulunan ve nadir ürünler yapıyoruz. Bunun maliyeti şöyle; dümdüz disk bir levhanın çekiç ve örs yardımıyla kaba şekli veriliyor. Daha sonra ince işçilikleri veriliyor." diye konuştu.
Kaynar ürünün 180 santimetre boyunda olduğunu belirterek "Tamamı el işi olan eserimiz ustalık göstergesidir. Geçmiş zamanda bakır ustaları da benzer eserler yapmıştır. Daha iyi usta olduğunu göstermek için yapılıyor. En iyisi budur diyebilmek için yapmışlardır. Kullanılabilir kıvamda içi kalaylı, orijinali nasılsa onun 180 santimetre büyüklüğünde sadece" ifadelerini kullandı.
Osmanlı döneminde savaş esnasında kullanılan dev semaverler olduğunu ifade eden Hakan Kaynar, kendi yaptığı semaverin 2 orduya yetecek büyüklükte olduğunu söyleyerek, “Görenler şaşırıyor. Tabi bakır ustaları arasında gizli bir rekabet vardır. Her usta daha büyüğünü veya daha küçüğünü nasıl yapmış bu usta demesi için yaptığı eserlerdir. Düşünün bir eseri 10 santimetre de 10 metrede yapılabiliyor. Bakırcılıkta sınır yok. Bu eserleri nasıl yaptığımızı soranlar oluyor. Bizde baba mesleği olduğu için böyle eserlere alışığız. Babamda kendi ustalık göstergesi olarak daha önce büyük bir semaver yapmıştı. Bizde bu geleneği devam ettirmek için aynı semaverin farklı boyut ve işlemesiyle yaptık." dedi.