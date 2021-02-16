BIST 1.571
DOLAR 6,93
EURO 8,43
ALTIN 406,44
HABER /  DÜNYA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan tecavüz özrü

AVUSTRALYA Başbakanı Scott Morrison, Liberal Partinin eski parlamento çalışanının, bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığını iddia etmesinin ardından özür diledi.

Abone ol

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eski parlamento çalışanı Brittany Higgins'in, 2019'da Parlamentodaki makamında bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığına ilişkin ifadelerini üzüntüyle öğrendiğini, hükümetin, eski çalışanın şikayetini gerektiği gibi ele almadığı için sorumlu olduğunu belirtti.

Soruşturma başlatılacak
Olayla ilgili yeni bir polis soruşması başlatılacağı bilgisini paylaşan Morrison, parlamentodaki çalışma ortamı ve kültüre dair soruşturma başlatılması için de girişimde bulunduklarını kaydetti.

Morrison, "Umarım Brittany'nin ifadeleri hepimiz için bir uyanış çağrısı olur." dedi.

Higgins dün ne dedi?:
Kamu yayın kurumu ABC News televizyonuna dün mülakat veren 26 yaşındaki Higgins, iki yıl önce parlamentoda çalışırken Savunma Sanayi Bakanlığının endüstri gruplarıyla düzenlediği davete katıldığını, davetin ardından kendisini evine bırakmayı teklif eden bir bakan danışmanı tarafından parlamentodaki makamına götürüldüğünü ve burada tecavüzüne uğradığını anlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gara şehidi Semih Özbey'in babasının sözleri yürekleri yaktı: Eğer doğruysa...
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan “Orada sevgilisi mi var” diyen takipçisine yanıt
Hayvan hakları ile ilgili yasa çıkıyor! AK Partili Özlem Zengin detayları açıkladı
Sakarya'da 2 otobüs ve TIR birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı!
Çin’de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı
Dolar 7'in altını gördü! ABD'li dev banka Morgan Stanley'dan dolar/TL tahmini!
MHP lideri Devlet Bahçeli: Kandil'e bir şafak vakti Türk Bayrağı dikilmelidir
İzmir'de yeni doğan kuzu herkesi şaşırttı! Bakın ne dedi
Yorumlar