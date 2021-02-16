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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan “Orada sevgilisi mi var” diyen takipçisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin son 7 günlük korona virüs vaka sayılarını açıkladığı tabloda, Kahramanmaraş’ın ismine yer verilmemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.  Bir sosyal medya kullanıcısı grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada” ifadelerini kullanarak Koca’ya tepki gösterdi. Koca "Orada Anadolu’nun güzel insanları var" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son basın toplantısında illere göre vaka sayısını paylaşacağını belirtmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Koca, 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı.

Koca’nın açıkladığı tabloda, Kahramanmaraş’ın ismine yer verilmemesi üzerine, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, ”Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada” ifadelerini kullanarak Koca’ya tepki gösterdi.

"Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir''
Sosyal medya kullanıcısının Tweetini alıntılayan Koca, ”Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir” ifadelerini kullandı.

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