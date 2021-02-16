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HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den Erbil'de gerçekleştirilen roket saldırılarına kınama

TÜRKİYE, IKBY'nin başkenti Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef alan roket saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erbil halkına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY), Irak hükümetine ve Türkiye'nin de yer aldığı IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Şiddetle kınıyoruz"

"Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz" denilen açıklamada, bu saldırıların Irak'ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne var olma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi.

Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Erbil'de roket saldırıları

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı. Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı. Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.

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