2021 kandil günleri Regaib Kandili ne zaman Diyanet takvimi

Fazileti bol 3 aylar içinde olan ve Recep ayının ilk perşembesi yani 18 Şubat'ta idrak edilen Regaib Kandili ne zaman araştırması başladı. İhsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmesi gereken Regaib Kandili ibadetleri neler, regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır?

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Regaib Kandili ne zaman 2021 bu ayın hangi gününe denk geliyor araştırmaları başladı. Müslümanlar için önemli günlederden olan Regaib Kandili 18 Şubat perşembe akşamı idrak edilecek. Arzu etmek, istemek anlamına gelen Regaib Kandili'nde edilen dualar kabul olur. Regaib Kandili'nin bir başka önemi de 3 ayların ilk kandili olmasıdır.

2021 kandil tarihleri

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

Bazı rivayetlerde Ragip kandili gecesinin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında da bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Regaib Kandili önemi: Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regaib ne demek anlamı: Regaip kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Regaib Kandilinin vakti: Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her yıl Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili önemli ve özeldir.

Regaib Kandili Hz. Muhammed'in duası : Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekilde : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

Regaib Kandili hadisleri: Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]