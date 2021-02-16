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İzmir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına şafak baskını! 40 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilenler ise şoke etti.

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İZMİR merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.

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