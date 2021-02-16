Hindistan'da facia! Kanala uçan otobüs 40 kişiye mezar oldu

HİNDİSTAN'da seyir halinde otobüsün kanala düşmesi sonucu 16'sı kadın 40 kişi hayatını kaybetti. 50 kişinin olduğu otobüste kurtarma çabaları sürüyor.

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Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Boğularak can verdiler

Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı daha sonra 40'a çıktı. Şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Cesedi bulunanların 16’sının kadın olduğu öğrenildi.

Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti. Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.