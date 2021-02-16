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Zengin şeyh koca için düğün düğün geziyorlar! Şeyma Subaşı Elif Yıldız trend öncüsü oldu

Bülent Cankurt'un, Sabah gazetesindeki köşesinde şeyh sevgili modasıyla ilgili yazısı şaşırttı. Cankurt, şeyh sevgili trendinin öncülerinin Şeyma Subaşı ve Elif Yıldız olduğunu belirtti.

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Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde "Sosyetede şeyh sevgili trend oldu" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Artık bizim cemiyetin insanları, zengin koca bulmak için Dubai ve Katar'daki düğünlere katılıyormuş meğer!" diyen Cankurt, bir arkadaşının kendisine, "Zengin koca arayan kızların gözü artık Arap erkeklerinde. Şeyh bulma derdine düşüp düğün düğün gezenler var" dediğini belirtti.

Zengin eş bulmak için Dubai ve Katar'daki düğünlere gidildiğine değinen Cankurt yazısında "2005 yılında bu köşede 'Zengin kısmet bulma rehberi' başlığıyla bir yazı yazmış; iyi bir nasip hayaliyle yanıp tutuşan kızlara ve erkeklere altın değerinde tüyolar vermiştim! Önceki gün bir arkadaşım arayıp listemi güncelledi! Artık bizim cemiyetin insanları, zengin koca bulmak için Dubai ve Katar'daki düğünlere katılıyormuş meğer! "Zengin koca arayan kızların gözü artık Arap erkeklerinde. Şeyh bulma derdine düşüp düğün düğün gezenler var" dedi. Şeyh bulma derdine düşüp düğün düğün gezenler var" ifadelerini kullandı.


"Kısmet bulmanın derdine düşmüş."
Sosyetede yükselen trendin bu olduğunu söyleyen Cankurt, "Artık kim üstüne alınır bilemem ama birkaç arkadaşımla daha konuşunca cidden bu durumun sosyetede yükselen bir trend olduğunu öğrendim! Bu arada Şeyma Subaşı'nın yaşadığı aşk da bu trende tavan yaptırmış. Birçok kız, Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi'nin gönlünü çalan Şeyma Subaşı gibi bir kısmet bulmanın derdine düşmüş. Şeyma, boşuna trendsetter olduğunu iddia etmiyor!" şeklinde yazdı.


Dubai'de buldu
Ezgi Fındık'ın bu trendden yararlandığını belirten Cankurt "Bu trendin takipçilerinden biri de makyözlükten influencer'lığa uzanan öyküsüyle dikkat çeken Ezgi Fındık. O da, sevgilisi Seif El Attal'ı Dubai'de bulmuş. Bakalım listeye daha kimler eklenecek!" sözleriyle anlattı.

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