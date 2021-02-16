AKOM ilçe ilçe açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

İSTANBUL'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. AKOM kar kalınlığının 45 santimetreye kadar çıktığını açıkladı. En çok yağış alan ilçeler ise Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz olarak sıralandı.

Abone ol

AKOM yoğun ve etkili kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

Açıklanan verilere göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

Yakından takip ediliyor

Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe'nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilere son 3 günde İBB ekipleri tarafından 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi ihbarına müdahale edildi. Bu olaylar sonucunda 17 aracın hasar gördüğü bilgisi kaydedildi.

Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, ilçeleri TEM, Basın Ekspres ve D100 karayollarında trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda, İBB ekipleri aksaklıkların yaşandığı noktalara hızlıca müdahale etti, trafik akışını yeniden sağladı.

9 bin ton tuz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon döktü.