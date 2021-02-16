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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etmişti! Güneysu Belediye Başkanı Özer karantinada

Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ağırlayan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü baba ocağı Rize'ye giderek bir takım programlara katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de AK Parti Rize, Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. İl Kongrelerine katıldı.

"Temas nedeniyle izolasyondayım"
Cumhurbaşkanı'nı bu süreçte makamında ağırlayan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ise dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, koronavirüs temaslısı olduğunu duyurdu. Özer, mesajında "Temaslı şüphesiyle izolasyondayım. Bu yüzden il kongremizi TV'den izliyoruz. Bu onurlu davanın bayrağını taşımaya devam edecek olan İl Başkanımız İshak Alim ve ekibini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Gururumuzsun Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerine yer verdi.

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