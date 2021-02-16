Fatih Altaylı'ya çok sert Mesut Özil cevabı: Utanç verici ve küstahça

Fenerbahçeli Mesut Özil'in İslamiyet ile ilgili yaptığı paylaşımlardan rahatsız olan ve dünya yıldızı hakkında haddini aşan yorumlar yapan Fatih Altaylı'ya Zonguldakspor'dan cevap var.

Abone ol

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili yorumları nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya resmi sitesinden yayınlamış olduğu bir metin ile sert bir şekilde cevap verdi.

Altaylı, 12 Şubat Cuma günü Habertürk'teki köşesinde "Yerli ve Hindi" başlıklı yazısında şunları yazmıştı: "Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, şu ana dek futbol sahasında Fenerbahçe’ye ciddi bir katkı sağlamış değil. Forma girip kendini bulmasını hasretle bekliyor Fenerbahçeliler. Buna karşın Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler.

“Mesut Özil ne yerli ne de millidir”

Çünkü Mesut Özil bol miktarda İslami paylaşım yapıyor. Hemen birileri kendini ortaya atıp “Ne o İslami paylaşımlardan rahatsız mı oldun” falan demesin. Hiç ama hiç olmadım. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması “Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi” olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil. Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim “Mesut Özil ne yerli ne de millidir” fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

The most beautiful thing about God is that he knows what you are about to tell him, yet he still listens. 🤲🏼🕌#HayirliCumalar #JummaMubarak pic.twitter.com/m7W25gjXOD — Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 12, 2021

“Acaba bir sonraki transfer Hindistan’a mı acaba”

Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. “Ne güzel” diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil’in önünde dua ettiği camii Türkiye’den değil. Türkiye’deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye’nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan’dan Jama Camii’nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle “Acaba bir sonraki transfer Hindistan’a mı acaba” diye düşünüyorum."

Zonguldakspor camiasından Altaylı'ya tepki

Fatih Altaylı'nın bu yazısına Zonguldakspor camiası adına Twitter'dan sert bir şekilde cevap verildi. "Mesut Özil'e ithafen haddini aşan yorumlarda bulunan Fatih Altaylı'ya Zonguldakspor camiasının cevabıdır!" üst yazısıyla verilen cevap şu şekilde: