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Son dakika Bakan Akar ve Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Gara operasyonunu anlattılar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12.00'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akar ve Soylu Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında Gara operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

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TBMM Genel Kurulu’nda bugün Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak. Akar ve Soylu’nun bugün saat 12.00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Akşener de bilgi verilecek
Bakanlar Soylu ve Akar'ın saat 14.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek, Gara operasyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

Erdoğan 'işin gerçeğini anlatacağız' demişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü teröristlerin Gara’da 13 Türk vatandaşını katletmesiyle ilgili olarak dün şunları söylemişti: İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıkacak.

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