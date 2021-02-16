Fenerbahçe'den Alassane Ndao hamlesi! Ali Koç bizzat istedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçından sonra Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü.Abone ol
Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao için nabız yokladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karagümrük maçı sonrası transferi bizzat masaya yatırdığı belirtildi. Ali Koç, Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileriyle birebir görüştü ve "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.
25 maçta, 7 gol ve 5 asist
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti. 24 yaşındaki kanat, bu sezon Karagümrük formasıyla 25 maçta, 7 gol ve 5 asist katkısı yaptı.
5 milyon euro
Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmi teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.