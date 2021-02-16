Fenerbahçe'den Alassane Ndao hamlesi! Ali Koç bizzat istedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçından sonra Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü.

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Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao için nabız yokladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karagümrük maçı sonrası transferi bizzat masaya yatırdığı belirtildi. Ali Koç, Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileriyle birebir görüştü ve "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

25 maçta, 7 gol ve 5 asist

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti. 24 yaşındaki kanat, bu sezon Karagümrük formasıyla 25 maçta, 7 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

5 milyon euro

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmi teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.