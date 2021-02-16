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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi görevi

FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır'a hafta içi oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev verildi.

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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Portekiz’in Benfica ile İngiltere’nin Arsenal takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçını yönetecek.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Olimpiyat Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati VAR, Michael Fabbri ise AVAR olarak görev alacak.

Ali Palabıyık Tottenham maçına
FIFA kokartlı bir diğer hakemimiz Ali Palabıyık, Avusturya’nın Wolfsberger ile İngiltere’nin Tottenham Hotspur takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena Stadyumu’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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