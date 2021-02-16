Hürriyet yazarı Hande Fırat: Bundan sonra harekatlar daha da artacaktır

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sincar, Suriye ve Kandil’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir' dedi. Bundan sonra terör örgütüne yönelik harekatlar daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 'Gerçekte sözde müttefik kim?' başlığıyla ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili kaleme aldığı yazısında "ABD-Türkiye ilişkilerinde en sancılı başlığın ABD’nin terör örgütü ile işbirliği ve Türkiye’ye yönelik tutumu olacağına şüphe yok" görüşünü dile getirdi.

"S-400 konusu geride kalmıştır"

Hande Fırat, yazısına şöyle devam etti: ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır. Son olarak Türkiye’nin terörle mücadelesinin artarak süreceğini de söyleyelim.

"Harekatlar daha da artacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sincar, Suriye ve Kandil’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir' dedi. Bundan sonra terör örgütüne yönelik harekatlar daha da artacaktır.