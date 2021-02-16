BIST 1.543
DOLAR 6,99
EURO 8,46
ALTIN 402,09
HABER /  GÜNCEL

Hürriyet yazarı Hande Fırat: Bundan sonra harekatlar daha da artacaktır

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sincar, Suriye ve Kandil’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir' dedi. Bundan sonra terör örgütüne yönelik harekatlar daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hürriyet yazarı Hande Fırat, 'Gerçekte sözde müttefik kim?' başlığıyla ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili kaleme aldığı yazısında "ABD-Türkiye ilişkilerinde en sancılı başlığın ABD’nin terör örgütü ile işbirliği ve Türkiye’ye yönelik tutumu olacağına şüphe yok" görüşünü dile getirdi.

"S-400 konusu geride kalmıştır"

Hande Fırat, yazısına şöyle devam etti: ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır. Son olarak Türkiye’nin terörle mücadelesinin artarak süreceğini de söyleyelim.

"Harekatlar daha da artacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sincar, Suriye ve Kandil’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir' dedi. Bundan sonra terör örgütüne yönelik harekatlar daha da artacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MetroPOLL anketi kulisleri hareketlendirdi! 'Kararsızlar' seçimin kaderini belirleyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
18 Şubat kandil mi ne kandili var Diyanet mübarek günler takvimi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Doğu Karadeniz'de vakalar neden arttı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg: Doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız
Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi! Geri dönüyor
Ziraat çalışma saatleri 2021 açılış-kapanış saati değişti
Bakan Mustafa Varank: Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek teknolojileri geliştirebiliriz
Kırıkkale'de futbolcuları taşıyan otobüs devrildi
Özel okul ücretlerine ilişkin dikkat çeken karar
Garanti BBVAkaçta açılıyor banka çalışma saatleri yeni düzenleme
Yorumlar