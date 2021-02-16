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Balıkesir'de terör operasyonu 3 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR'de yapılan terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

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Edremit ilçesinde PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, örgütün propagandasını yapmak suçundan haklarında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan A.F, H.Y. ve F.S. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan şahıslar serbest bırakıldı.

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