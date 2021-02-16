Balıkesir-Bursa karayolu felç! Kar esareti 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu
BALIKESİR-Bursa karayolunda kar esareti yaşanıyor. Onlarca araç yolda kalırken 25 kilometrelik trafik oluştu. Ekipler, ulaşımın açılması için çalışıyor.
Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 15 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.
Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.
Balıkesir Valiliği'nden açıklama
Valilik, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Nişan dönüşü yolda kaldılar: Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi. Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.