Trabzonspor'da 2 futbolcu korona oldu

Trabzonspor Kulübü, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bordo-mavili ekipte 2 futbolcu ve A Takım personelinde korona virüs testi pozitif çıktı.

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Trabzonspor, Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz hafta bazı oyuncuların test sonuçları pozitif olarak neticelenirken, rutin olarak yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. 2 oyuncunun yanı sıra A takım personelinden de 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Açıklanan bu rakamlarla birlikte Trabzonspor'da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya ulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınırken tedavilerine de başlandı.