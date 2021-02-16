Galatasaray'ı yıkan Mostafa Mohamed haberi! Sözleşmede sürpriz detay ortaya çıktı

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca Mostafa Mohamed'i daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edildi.

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Galatasaray ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Mostafa Mohamed için Mısır'dan flaş bir iddia geldi. Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edildi.

Sözleşme iddiası

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak. Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak.

Aslan 4 milyondan fazla öderse yüzde 15'lik pay olmayacak

Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek. Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verildi.

2 milyon dolar ödendi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 1 Temmuz 2022'ye kadar kullanma hakkına sahip. Bu tarihe kadar Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi için Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.