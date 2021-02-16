BIST 1.564
DOLAR 6,95
EURO 8,45
ALTIN 404,73
HABER /  YEREL

Mersin'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Mut ilçesinde çapa motoru aparatına takılan 15 yaşındaki H.P, ağır yaralandı.

Abone ol

Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P.,  yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı. İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da gözyaşları sel oldu! Katil evlat her şey itiraf etti meğer gerçek... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da okullar yarın tatil mi 17 Şubat Valilik tatil açıklaması
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Metin Kaplan'a yeniden yargılandığı davada beraat
Fırtına ve kar Çanakkale'de balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar fırladı
Abdullah Ağar 'Gara' açıklaması tepki çeken ABD'nin geri adımını değerlendirdi
TEB Bankası yeni çalışma saatleri değişti 2021
Enis Berberoğlu 8 ay aradan sonra Meclis'te: Burada kazanan adalet duygusu olmuştur
Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı
Galatasaray'ı yıkan Mostafa Mohamed haberi! Sözleşmede sürpriz detay ortaya çıktı
Erdoğan: Çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyaları ortaya döküldü
Yorumlar