Mersin'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı

MERSİN'in Mut ilçesinde çapa motoru aparatına takılan 15 yaşındaki H.P, ağır yaralandı.Abone ol
Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P., yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı. İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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