Gözyaşları sel oldu! Manisa'da katil evlat her şey itiraf etti meğer gerçek...
MANİSA'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında 22 yaşındaki Hüseyin Özcan her şey itiraf etti. 51 yaşındaki Raz Özcan, 51 yaşındaki Süleyman Özcan ve 81 yaşındaki Karanfil Özcan gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi’nde yaşanan olayda, Hüseyin Özcan, pazar akşamı saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, ‘Babaannem yaralı’ diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.
Hüseyin Özcan, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan’ın cesedi ile karşılaştı.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Özcan'ın ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Özcan'ı gözaltına aldı.
Yaşanan olayda daha önce babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Özcan jandarmadaki ifadesinde annesini, babasını ve babaannesini de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.