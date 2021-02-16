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Tokat'ta okullar yarın tatil mi 17 Şubat Valilik son haberi duyurdu

TOKAT için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve beklenen kar yağışı etkisini arttırdı. Tokat Valiliği'nden gelen son habere göre Tokat'ta okullar bugün tatildi. Peki yarın yani 17 Şubat çarşamba günü okullar tatil mi? Resmi açıklama için gözler Tokat Valiliği'nde

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ÇORUM'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı Valilikten geldi. Tokat'ta yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak. Peki yarın yani 17 Şubat çarşamba günü okullar tatil mi? Resmi açıklama için gözler Tokat Valiliği'nde

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağış bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar nedeniyle Almus, Başçiftlik, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçeleri ile Erbaa Gökal bölgesinde yüz yüze eğitime, Niksar ile Pazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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