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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok'un yaptığı ihlaller Avrupa'yı harekete geçirdi: İnceleme başlatıldı

Tartışmalara neden olan ve birçok ülkede yasaklanan TikTok, Avrupa'nın radarına girdi. Çocukları ve gençleri olumsuz etkilediği söylenen uygulama, Avrupa Tüketiciler Birliği tarafından incelemeye tabi tutulacak.

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Özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olan uygulama gizli reklam yayımladığı ve tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme talebi ile karşılaştı. Avrupa Tüketiciler Birliği yani kısaca Beuc, inceleme talebini AB Komisyonu ve ulusal tüketici kurumuna iletti.

Zararlı içeriklerden korumada yetersiz
Birlik yaptığı şikayette, AB'de geçerli bulunan tüketici haklarını çeşitli yönlerden ihlal ettiği ve çocukları gizli reklam ve uygunsuz ya da zararlı içeriklerden korumada yetersiz kaldığı sebebiyle şikayet etti. Bilmeyenler için Beuc, Avrupa’da 32 ülkeden 44 tüketici koruma derneğini tak çatı altında toplayan bir birlik alınan kararlarda etkili. 

Kullanıcı haklarının ihlali vurgulandı
TikTok’un kullanım koşulları ve telif hakları gibi konularda yetersiz olduğu ve adil davranmadığı söylenen açıklamada kullanıcıların haklarının ihlaline vurgu yapılıyor. Kullanıcıların yayımladığı videoların dağıtımı ve kopyalanması konusunda da eksik maddelerin olduğu belirtiliyor ve TikTok’un ödeme yapmadan ‘yüksek kazançlar’ sağladığına vurgu yapılıyor.

Farklı ülkelerde farklı strateji
Özellikle gizli reklamların sunulması ve kişisel verilerin korunamaması gibi konularda sorunlu olduğu vurgulanan uygulama daha yakın zaman önce Hindistan’da satılmıştı. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim sonrası Çin merkezli şirketler sorunlar yaşamaya başlamıştı. Küresel operasyonlarının el değiştirdiği TikTok için ByteDance ve Japon SoftBank satış şartlarını görüşmeye başladı. TikTok bu noktada farklı ülkeler için farklı stratejiler izlemeye yönelecek gibi görünüyor.

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