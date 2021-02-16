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Amasya kar tatili yarın okullar açık mı Valilik son haberi

AMASYA için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve beklenen kar yağışı etkisini arttırdı. Amasya Valiliği'nden gelen son habere göre Amasya'd okullar bugün tatildi. Peki yarın yani 17 Şubat çarşamba günü okullar tatil mi? Resmi açıklama için gözler Amasya Valiliği'nde

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AMASYA'DA yarın yani 17 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi sorusunun cevabı Valilikten geldi.  Amasya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. 

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiği, eğitimin uzaktan yapılacağı belirtildi. 

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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