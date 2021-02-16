Nevşehir'de kan gölüne dönen sokak! Eski patronunu öldürdü oğlunu yaraladı

NEVŞEHİR'de eski patronu ve onun oğluyla yolda karşılaşan Bünyamin Kına dehşet saçtı. Oto yıkama işletmecisi Habip Bildik (50) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Oğlu ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

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Olay, Avanos ilçesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Oto yıkamacısı Habip Bildik ve oğlu Deniz Bildik yolda yürüdüğü sırada, eski çalışanları Bünyamin Kına ile karşılaştı. Baba ve oğlu ile Deniz Bildik arasında tartışma çıktı. Bünyamin Kına, kavgaya dönen olayda cebinden çıkardığı bıçakla baba ve oğlunu bıçakladı.

Yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Habip Bildik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Deniz Bildik’in hastanedeki tedavisi ise, sürüyor. Olayın ardından kaçan Bünyamin Kına, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Habip Bildik ise, Avanos ilçesi Sarılar Köyü’nde toprağa verildi.