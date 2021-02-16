BIST 1.563
DOLAR 6,96
EURO 8,46
ALTIN 405,52
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin’den tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi aştı

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, ilk çıktığı günden bu yana en yüksek değerine ulaşarak 50 bin dolar barajını aştı.

Abone ol

Bitcoin, gün içinde yüzde 3,9 artarak 50 bin dolar barajını geçti. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, 2021'in başından bu yana ise yüzde 72 arttı. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti. Daha sonraki günlerde Mastercard ve Bank of New York Mellon'un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile Bitcoin yeni bir rekor kırmış, 49 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 900 milyar dolar sınırına geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cimer'e PKK operasyonlarına gönüllü katılmak için başvuru yağdı Fahrettin Altun paylaştı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Amasya kar tatili yarın okullar açık mı Valilik son haberi
TikTok'un yaptığı ihlaller Avrupa'yı harekete geçirdi: İnceleme başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlattı! PKK'dan ahlak bekleyen ahmaktır
Tokat'ta okullar yarın tatil mi 17 Şubat Valilik son haberi duyurdu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu mücadele devam etmelidir
Antalya'da feci kaza! Kulağı koptu hastaneye gitmek istemedi
Mersin'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı
Çorum'da okullar yarın tatil mi 17 Şubat Valilik tatil açıklaması
Yorumlar