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Sakarya'da bir grup esnaf 3 metrelik kardan adam yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kar yağışını fırsat bilen bir grup esnaf bir araya gelerek, yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı.

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Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı, Karasu’da da etkisini gösterdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 12 santimetreyi bulunca, bir grup esnaf ise kar yağışını fırsat bildi. Bir araya gelen esnaf, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kardan adam yaptı.

Esnaf, pandemi gölgesinde geçen kış sebebiyle kardan adamlara maske takmayı da ihmal etmedi. Esnafın yaptığı kardan adamı gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi, çocuklar da gönüllerince eğlendi.

Bir araya gelerek kardan adam yaptıklarını belirten esnaf Nurettin Karakaş, "Kar yağışından memnunuz, bereket yağdı. Bizde arkadaşlarla kardan adam yaptık. Kardan adamımız 3 metre boyunda. Esnaf arkadaşlarla birlikte yaptık. Daha önceden de kardan adam yapıyorduk ama iki senedir kar yağmıyordu. Dört sene önce yaptığımız daha uzundu" dedi.

İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda da esnaf arkadaşlarıyla birlikte 1 metre 70 santimetre boyunda kardan adam yapan Soner Özkan, "Kardan adamımız biraz tombul. Yıllar sonra Karasu’ya böyle güzel kar yağdı. Esnaf arkadaşlarımızda birlikte bu durumu fırsat bildik. Biz de böyle güzel bir kardan adam yapalım dedik. Fotoğraf çektirmek isteyen diğer arkadaşlarımızı da buraya bekleriz. Kardan adamımızın adı Ali Osman. Kendisi çok da yakışıklı. Maske ve mesafe kuralına uyarak her şeyi yapabiliriz" diye konuştu.

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