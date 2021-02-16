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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Topbaş vefası! Afişi asıldı

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İBB binasına Kadir Topbaş'ın afişi asıldı.

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76 yaşındaki Kadir Topbaş 13 Şubat'ta koranavirüs tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliği sonucu hayatın kaybetmişti. Topbaş, 2004 ve 2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Eski başkan Topbaş'ın vefatının ardından Saraçhane'deki İBB'nin başkanlık binasına Topbaş'ın afişi asıldı. İBB tarafından asılan afişte 'Başımız Sağ Olsun 1945-2021' ifadesi yer aldı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topbaş'ın vefatının ardından "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim." açıklamasını yapmıştı. 

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