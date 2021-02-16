Doğan Cüceloğlu öldü mü ölüm nedeni nedir kalp krizi mi?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cücenoğlu İstanbul'daki dairesinde ölü bulundu. 83 yaşında olan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü kafa karıştırdı. Doğan Cücelioğlu'nun ölümünün ardından hayatı merak edildi. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan Doğan Cüceloğlu'nun Timur Cüceloğlu adında bir oğlu var.

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Bir çok kitabı olan, psikolog Doğan Cüceloğlu ölümü ile şok etti. 83 yaşında olan Doğan Cüceloğlu İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı fakat kalp krizi nedeni ile öldüğü dolaşan iddialardan arasında. Doğan Cüceloğlu'nun ölümünün ardından hayatı da merak konusu oldu. Aslen Silifkeli olan Doğan Cüceloğlu 83 yaşında. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan Doğan Cüceloğlu'nun Timur Cüceloğlu adında bir oğlu var.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul'da yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kasaplardan özür dilemişti: Sosyal medya hesabından yaptıkları 'Meslek seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapların tepkisini çeken psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi. Doğan Cüceloğlu, “Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz" dedi.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

Doğan Cüceloğlu kitapları:

İnsan İnsana Sohbetler 1

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

Korku Kültürü

Onlar Benim Kahramanım

Bir Kadın Bir Ses

Başarıya Götüren Aile

'Mış Gibi' Yaşamlar

'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

Savaşçı

İçimizdeki Biz

Yetişkin Çocuklar

İyi Düşün Doğru Karar Ver

İçimizdeki Çocuk

İnsan ve Davranışı

İnsan İnsana