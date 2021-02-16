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Yalova'da yarın okullar tatil mi 17 Şubat valilik açıklaması geldi

YALOVA için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve beklenen kar yağışı etkisini arttırdı. Yalova Valiliği'nden gelen son habere göre Yalova''da okullar bugün ve yarın 17 Şubat çarşamba günü tatil edildi.

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YALOVA'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı Valilikten geldi. yüze eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde müdürlüğe bağlı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Yalova il geneli ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde devam eden kar yağışının bazı bölgelerde 60 santimetreye kadar kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, söz konusu kesimlerde süren kar yağışının, yer yer yoğunlaşacağı ve genellikle 15-35 santimetre olmak üzere yüksek kesimler ile kuzey yamaçlarda 60 santimetreye kadar yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.

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