Fuat Oktay'dan, Erdoğan'ı hedef alan hadsiz Geert Wilders'a sert tepki

Hollandalı ırkçı siyasetçiye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve Felemenkçe dillerinde mesaj paylaştı.
"Aynaya bakıp..."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." ifadelerini kullandı.