İstanbul'da 17 Şubat'a kadar eğitime ara verildi! Ali Yerlikaya duyurdu

İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi. Vali Yerlikaya, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

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15 Şubat'ta başlaması beklenen yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova, Bursa, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir okulları tatil edilen iller arasındaydı. Milyonlarca öğrenci yarın tatil olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın da bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; Salı ilimizde hava durumunun; 'Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; "Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir"

" Yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

"Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

"Malûl ve engelliler ile hamilelere idari izin"

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz"