BIST 1.543
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 406,93
HABER /  EĞİTİM

İstanbul'da 17 Şubat'a kadar eğitime ara verildi! Ali Yerlikaya duyurdu

İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi. Vali Yerlikaya, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

Abone ol

15 Şubat'ta başlaması beklenen yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova, Bursa, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir okulları tatil edilen iller arasındaydı. Milyonlarca öğrenci yarın tatil olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın da bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; Salı ilimizde hava durumunun; 'Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; "Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir"

" Yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

"Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

"Malûl ve engelliler ile hamilelere idari izin"

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.  İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz" 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da kar bitti mi? Meteoroloji Profesörü Orhan Şen açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğan Cüceloğlu evli mi eşi Yıldız Cüceloğlu ve oğlu kimdir?
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla olay oldu
Doğan Cüceloğlu kitapları sırasıyla nedir kronolojik kitap sırası
Finans analisti İslam Memiş uyardı gram altın fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin
Fuat Oktay'dan, Erdoğan'ı hedef alan hadsiz Geert Wilders'a sert tepki
Doğan Cüceloğlu kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Topbaş vefası! Afişi asıldı
Doğan Cüceloğlu öldü mü ölüm nedeni nedir kalp krizi mi?
Thiam: Onlar mutlu oldu, ben de mutlu oldum
Yorumlar